Am Sonntag war es verbreitet frühlingshaft in Rheinland-Pfalz, in Koblenz wurden sogar 19,2 Grad gemessen. Auch am Montag bleibt es noch recht warm, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Es werden Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad erwartet. Ab dem Mittag soll es zunehmend regnen. Außerdem weht ein frischer Wind.