per Mail teilen

Der Mittwoch wird fast im ganzen Land sonnig. Lediglich in den höheren Lagen gibt es einige wenige Quellwolken. Die Temperaturen erreichen Werte um die 30 Grad, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke am Dienstagabend in seiner Vorhersage.

Und mit viel Sonnenschein geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Am kalendarischen Sommeranfang, dem Samstag, sind Höchstwerte von bis zu 32 Grad drin.