Derzeit regnet es noch ordentlich und die Wasserstände der Flüsse und Bäche in Rheinland-Pfalz steigen. Das wird laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke auch bis Freitag noch so bleiben. Aber: Dann wird es deutlich kälter und damit lassen auch die Niederschläge nach. Die Hochwasserlage im Land wird sich in der kommenden Woche deutlich entspannen - und dann ist auch Winter in Sicht.