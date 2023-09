Gewitter kommen nach Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Teils heftige Gewitter bringen an diesem Dienstag einen Wetterumschwung nach Rheinland-Pfalz. Lokal kann es extreme Unwetter geben.

Der Tag beginnt noch heiter und nur leicht bewölkt. Doch im Laufe des Nachmittags wird es ernst. Starkregen, Hagel und stürmische Böen seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Extreme Regenfälle und Hagel möglich

In kurzer Zeit könnten 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vor allem im Nordwesten auch bis zu 40 Liter. Große Hagelkörner und schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern sind laut Vorhersage möglich. Mancherorts könne extrem heftiger Starkregen sogar zwischen 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter bringen. Dazu ist es schwülwarm. Die Höchsttemperaturen erreichen 25 bis 30 Grad, in den Hochlagen der Eifel bleibt es bei 22 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es noch kräftige Schauer und Gewitter geben, besonders im Norden und Westen mit lokaler Unwettergefahr. Die Gewitterfront zieht im Laufe der Nacht nach Westen ab. Die Nacht bleibt mild bei 17 bis 13 Grad.

Ab Donnerstag schönes Spätsommerwetter

Ganz überstanden ist das Gewitterrisiko aber laut Deutschem Wetterdienst auch am Mittwoch noch nicht. Letzte schwache Schauer und einzelne Gewitter sind möglich. Gegen Abend lockern die Wolken auf, aber es kühlt deutlich ab. Nur noch 18 bis 23 Grad erwarten uns. Der Donnerstag wird heiter und sonnig bei bis zu 24 Grad. Mit Dunst- und Nebelfeldern in den Morgenstunden kündigt sich der Herbst an.