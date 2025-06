per Mail teilen

Der Vormittag in Rheinland-Pfalz gestaltet sich am Dienstag freundlich mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf, die vereinzelt Schauer mit teils kräftigeren Regenfällen mit sich bringen können, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad.