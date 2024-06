Schwere Gewitter über Rheinland-Pfalz ab Samstagabend

Die schwere Gewitterlage beginnt am Samstagabend. Aus Frankreich kommen „regelrechte Gewittercluster mit einem großen Energiegehalt“, so SWR-Meteorologe Karsten Schwanke. Bis etwa kurz nach Mitternacht müssen wir in Rheinland-Pfalz mit Starkregen, örtlichen Sturmfluten, großem Hagel und Orkanböen von bis zu 120 km/h rechnen. Auch Tornados sind möglich. Bis dahin bleibt es überwiegend trocken und warm bei Temperaturen bis zu 32 Grad. In der Nacht auf Sonntag zieht die Gewitterfront nach Norden weiter.