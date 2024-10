Das Wetter bleibt am Dienstag kühl und vor allem eins: neblig. Der Dunst liegt am gesamten Vormittag und teils bis in den Tag hinein im Land. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad am Vormittag, 14 bis 18 Grad am Nachmittag. Am Mittwoch bis zu 21 Grad, im Verlauf der Woche aber wieder kühler.