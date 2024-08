Es wird sonnig - und auch wieder heiß, sagt ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Am Donnerstag gibt es den ganzen Tag Sonne, bei Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Am Freitag sind bereits wieder 30 Grad möglich, am Samstag sogar bis 34 Grad. Dann gibts auch wieder erste Schauer und Gewitter in der Eifel.