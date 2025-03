Am Donnerstag erwarten uns Temperaturen zwischen 16 bis 20 Grad. Es gibt laut Vorhersage viel Sonne, aber auch ein paar Wolken. Am Freitag sollen die Temperaturen dann bis auf 23 Grad steigen. Allerdings soll es dann ein bisschen trüber werden, weil sich etwas Saharastaub in die Luft mischt. Am Wochenende wird es dann den Angaben zufolge allmählich wieder wechselhafter.