In den kommenden Tagen ist es freundlich, aber kühler als bisher

Am Feiertag war es an vielen Orten eher nass und ungemütlich in Rheinland-Pfalz. Claudia Kleinert weiß aber, dass das Wetter wieder besser wird. Aber es wird in den kommenden Tagen nicht mehr ganz so warm wie zuvor. In den Frühstunden gibt es am Mittwoch örtlich Nebel. Danach wechseln sich Sonne und Wolken ab bei Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag soll es nach Nebelauflösung beim Wechsel von Sonne und Wolken bleiben. Und auch an den Temperaturen ändert sich anfangs wenig. Am Samstag soll es dann wieder deutlich wärmer werden bei Höchstwerten bis zu 25 Grad.