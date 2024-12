Der Mittwoch startet in Rheinland-Pfalz mit Wolken und etwas Regen, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Nachmittags ist es dann meist trocken, örtlich auch sonnig. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad. Am Donnerstag gibts dann ordentlich Regen, am Freitag wird es kühler und sonniger, in Hochlagen der Mittelgebirge kann es auch etwas schneien.