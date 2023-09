per Mail teilen

Die Kaltfront hat es bereits in sich gehabt, sagt Wetter-Experte Donald Bäcker. In der Südeifel hat es heftige Regengüsse gegeben, zudem einen Tornado und Sturmböen. Richtung Siegerland und Westerwald kann es auch in der Nacht noch Sturmböen geben.

Am Freitag geht es zunächst wechselhaft weiter, gegen Nachmittag gibt es Schauer oder auch kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 21 Grad.