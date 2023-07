Am Mittwoch wird es etwas kühler in RLP

Gute Nachrichten für alle, denen es am Dienstag in Rheinland-Pfalz zu warm war: Am Mittwoch wird es mit Höchstwerten zwischen 17 und 25 etwas kühler als am Vortag. Ansonsten bleibt das Wetter ähnlich: Sonne und Quellwolken wechseln sich ab, dazu kann in der Eifel und im Westerwald etwas Regen fallen.