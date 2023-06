Nach Regenschauern in der Nacht wird es am Freitag wieder trockener. Am Vormittag ist es im Süd-Osten noch bewölkter und örtlich nass, aber später ist es überall meist trocken und die Sonne kommt heraus. Mit 19 bis 25 Grad wird es auch nicht mehr so extrem heiß. Der Wind frischt vorübergehend böig auf. Am Samstag zieht dann ein neues Regenband über Rheinland-Pfalz.