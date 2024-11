per Mail teilen

Der Dienstag war schon schweißtreibend, aber es könnte sogar noch ein wenig heißer werden. Höchstwerte bis 36 Grad am Rhein erwartet SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke am Mittwoch. Und die Hitze bringt gleich auch schwüle Luft und Gewitter mit sich - ab dem Nachmittag kann es unwetterartige Schauer mit Blitz und Donner geben. Die folgenden Tage werden dann unbeständig mit Schauern und Gewittern. Es wird nicht mehr ganz so heiß.