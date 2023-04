Am Dienstag bleibt es nach klarer und kalter Nacht in Rheinland-Pfalz zunächst sonnig. Später ziehen immer dichtere Wolken heran. Wie Wetterexperte Donald Bäcker erläutert, bleibt es von der Westeifel bis zur Saar und in der Südpfalz am längsten sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad. In den kommenden Tagen soll es langsam wärmer werden, allerdings fällt dann auch wieder Regen.