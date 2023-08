Am Montag nicht über 20 Grad in RLP

Alle, die in der vergangenen Woche unter der Hitzewelle gelitten haben, können sich freuen: Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz merklich kühler. Auf gerade mal 16 bis 20 Grad klettert das Quecksilber am Montag. Dazu wird es heiter bis wolkig. Am Nachmittag kann es in der Westeifel etwas regnen.