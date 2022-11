In der Trierer Innenstadt erinnert fast zwei Jahre nach der Amokfahrt derzeit kaum noch etwas an die Tat. Für die Hinterbliebenen der Opfer ist das nur schwer zu ertragen. Wenn sie durch die Fußgängerzone gehen, haben sie sofort die schrecklichen Bilder vor Augen und wünschen sich ein Symbol, einen Ort des Erinnerns. Die Stadt möchte nun sechs Bronzestelen aufstellen - zur Erinnerung an die sechs Opfer, zum Innehalten, zum Trauern. mehr...