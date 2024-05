Der Freitag startet in Rheinland-Pfalz mit kräftigem Regen. Im Laufe des Tages wird es dann von Süden her trockener und die Wolken lockern auf. Am Nachmittag entstehen nur vereinzelt Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad im Westerwald und bis 19 Grad in der Vorderpfalz.