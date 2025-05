Am Samstag reißt die Trockenheits-Serie in RLP

Nach wochenlanger Trockenheit kehrt am Samstag der Regen zurück nach Rheinland-Pfalz. Zwar beginnt der Tag erneut heiter bis wolkig, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke vorhersagt. Doch am Nachmittag ziehen dann von Westen her Regenwolken ins Land. Vor allem in der nördlichen Landeshälfte wird es nass. Mit Höchsttemperaturen von 11 bis 19 Grad bleibt es dabei vergleichsweise mild.