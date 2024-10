per Mail teilen

Der Mittwoch beginnt mit zähem Nebel, der sich nur teilweise auflöst. Wo er das tut, bleibt es trocken mit Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 12 bis 16 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es ähnlich, in der Frühe viel Nebel, später auch mal etwas Sonne, meist aber grau in grau.