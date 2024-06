Am Dienstag unwetterartige Schauer und Gewitter in RLP

per Mail teilen

Am Dienstag wird es ungemütlich in Rheinland-Pfalz: Am Nachmittag und Abend sind unwetterartige Schauer und Gewitter möglich, sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Betroffen ist vor allem die nördliche Hälfte des Landes. Wer dabei auf Abkühlung hofft, wird enttäuscht werden. Denn die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke.