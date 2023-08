per Mail teilen

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter im Land kurzzeitig. Bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad bleibt es oft trocken. Aber schon am Vormittag ziehen neue Regenschauer auf, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Und seine Vorhersage bis Sonntag ist nicht viel besser.