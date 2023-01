Am Donnerstag gibt's häufiger mal Schneefälle. In tiefen Lagen mischt sich auch Regen dazu. Also Achtung auf den Straßen, sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Sein Fazit: Nach einem viel zu warmen Januar - in der ersten Hälfte - haben wir jetzt wirklich die Umstellung auf winterliche Verhältnisse.