Heiter bis wolkig: So präsentiert sich das Wetter am Donnerstag in Rheinland-Pfalz. Während der Süden des Landes in den Genuss knalligen Sonnenscheins kommt, muss der Norden mit einem zunehmend bedeckten Himmel vorlieb nehmen. Diese Zweiteilung spiegelt sich auch in den Temperaturen wider: Diese bewegen sich zwischen frischen 13 Grad in der Eifel und warmen 20 Grad in der Südpfalz.