Der November war zu nass, der Dezember ist mit Winterwetter gestartet. Und das bleibt über das Wochenende auch so. Am Samstag und Sonntag ist es teils trüb mit Hochnebel, teils zeigt sich auch die Sonne. Es bleibt frostig kalt, schneit aber eher selten. Das ändert sich am Montag - da rechnet SWR-Wetterexperte Sven Plöger mit ordentlich Schneefall. Ab Dienstag soll es dann deutlich milder werden.