Milde Temperaturen und Nieselregen in RLP

Die Temperaturen am Dienstag liegen zwischen 3 und 7 Grad am Morgen, tagsüber maximal 11 Grad. In weiten Teilen des Landes regnet es, am Nachmittag besteht die Chance, dass es aufklart, so SWR-Wetterexperte Donald Bäcker. Auch am Mittwoch bleibt es frisch und regnerisch, an Donnerstag und Freitag kommt die Sonne öfter zum Vorschein.