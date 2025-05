Das Wetter in Rheinland-Pfalz wird auch in den kommenden Tagen von einem Tiefdruckgebiet geprägt, dass immer wieder aus dem Süden kalte Luft schickt. Es gibt am Dienstag durchaus einige Sonnenstunden, die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad, am Donnerstag erwartet einige Rheinland-Pfälzer auch wieder etwas Regen.