Der Winter hat am Sonntag auch meteorologisch begonnen. In Rheinland-Pfalz werden es am Montagmorgen maximal 0 bis 7 Grad, über Tag klettert das Thermometer dann bis auf 11 Grad bei Koblenz, in Mainz höchstens 7 Grad. Und Regen begleitet die Rheinland-Pfälzerinnen und -Pfälzer den ganzen Tag. Auch der Dienstag wird regnerisch, am Mittwoch stoppt ein Hochdruckgebiet den dann zumindest bis zum Donnerstag.