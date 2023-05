per Mail teilen

Kühlere Luft kommt nach Deutschland. In Rheinland-Pfalz wird es somit kälter. Nach einer trockenen Nacht beginnt der Montagvormittag bei 5 bis 10 Grad. In der Pfalz kommt die Sonne raus, im Norden von Rheinland-Pfalz bleibt es bewölkt. Ab dem Nachmittag ist mit Schauern zu rechnen - bei Temperaturen von 16 bis 21 Grad. Der Dienstag ist dann der kühlste Tag der Woche, danach wird es wieder sonniger und wärmer, sagt Karsten Schwanke in der Wetterschau.