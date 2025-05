Am Mittwoch zeigt sich anfangs in der Pfalz die Sonne. Sonst ist es meist bewölkt und gebietsweise fällt etwas Regen, wie Wetterexpertin Claudia Kleinert erklärt. Im Tagesverlauf gibt es örtlich wieder sonnige Abschnitte, sonst ist es bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in der Eifel und 17 Grad in der Südpfalz. Es weht schwacher bis mäßiger Nordostwind.