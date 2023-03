Zu Beginn der neuen Woche herrscht klassisches Aprilwetter: Sonnenschein, Wetter und Regenschauer. In den nächsten Tagen wird es wieder trocken in Rheinland-Pfalz, allerdings bleibt es weiterhin kühl. Der Dienstag bringt mehr Sonne ins Land, bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Die Temperaturen steigen weiter an, am Donnerstag soll es sogar bis zu 18 Grad geben.