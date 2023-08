per Mail teilen

Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt wechselhaft und vor allem kühl. In der Nacht zu Samstag liegen die Tiefstwerte zwischen 13 und 7 Grad. In der Eifel und der Pfalz fallen noch vereinzelt ein paar Schauer. Morgen ist es zunächst oft sonnig, Richtung Nachmittag zieht von Westen neuer Regen heran bei Temperaturen bis 23 Grad. Und auch für Sonntag hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke eher trübe Aussichten.