Das Wetter stellt sich weiter auf Winter um, es wird kalt. Trotz der kalten Temperaturen wird es aber sonniger werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es bis zum Vormittag vereinzelt Regen und Schneeregen geben. Sonntagfrüh liegen die Temperaturen in den höheren Lagen im leichten Frostbereich, die Höchsttemperaturen befinden sich zwischen 0 und 3 Grad. Am Montag gibt es Dauerfrost, aber auch Sonnenschein.