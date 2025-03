per Mail teilen

Es erwartet uns am Freitag ein Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern in Rheinland-Pfalz. In höheren Lagen kann auch Graupel und Schnee fallen, wie SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke berichtet. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen drei und neun Grad.