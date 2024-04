Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt wechselhaft. Am Morgen liegen die Temperaturen bei 1 bis 6 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt am Vormittag auf 500-600 Meter. Immer wieder sind Schneeschauer zu erwarten. In der Vorderpfalz und Rheinhessen gibt es auch Aufhellungen. Nachmittags Schauerwetter mit Graupel und kurzen Gewittern. Mehr als 6 bis 12 Grad werden nicht erreicht. Der Wind kommt aus Nordwest und ist leicht böig.