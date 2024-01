per Mail teilen

Auch morgen wird es kalt in Rheinland-Pfalz: Am Dienstagmorgen liegen die Temperaturen zwischen -1 und -5 Grad. Am Nachmittag kommt dann immer häufiger die Sonne zum Vorschein. Wirklich wärmer wird's dennoch nicht: Dann gibt's Temperaturen zwischen -3 und und 2 Grad.