Der Donnerstag startet mit vielen Wolken. Zum Nachmittag wird es sonniger, bevor am Abend in ganz Rheinland-Pfalz mit Regen zu rechnen ist. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad. Am Freitag bleibt es bedeckt mit Regen, zum Wochenende wird es kälter.