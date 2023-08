per Mail teilen

In der Nacht kann es in Rheinland-Pfalz noch einzelne Schauer und Gewitter geben. Dann ist der Wetterumschwung da, am Wochenende wird es wechselhaft, teils mit Sonne, teils mit Schauern. Der Montag wird dann richtig trüb. Und die Temperaturen gehen deutlich nach unten, nur noch um die 20 Grad.