Es bleibt wechselhaft in Rheinland-Pfalz. Der Montag beginnt in weiten Teilen zunächst freundlich, vor allem im Norden des Landes. Erste Schauer und Gewitter treten in der Vorderpfalz und Rheinhessen auf, später auch in den übrigen Regionen. Die Höchsttemperaturen liegen in der Vorderpfalz bei 32, sonst bei 24 bis 29 Grad. Auch in den kommenden Tagen sind Schauer und Gewitter bei Temperaturen bis 30 Grad zu erwarten.