per Mail teilen

Ein neues Hochdruckgebiet verdrängt ab Mittwochnachmittag den Regen und bringt sommerliche 20 bis 25 Grad nach Rheinland-Pfalz. Der Wind wird dann schwacher. Am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen bis an die 30 Grad-Marke. Das Wetter am Wochenende wird zwar nicht kälter, aber unbeständiger erwartet.