Aprilwetter am Samstag in RLP

Am Samstag soll das Wetter in Rheinland-Pfalz laut Vorhersage wechselhaft werden. Es sind Schauer vorhergesagt, die am Nachmittag sogar noch kräftiger ausfallen können. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad. Auch am Sonntag soll es wechselhaft bleiben und eher kühl. Ab Montag aber dann ein Lichtblick: Es soll trocken bleiben und wieder wärmer werden.