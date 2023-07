per Mail teilen

Der Mittwoch beginnt sonnig, nachmittags kommen ein paar Wolken dazu, es bleibt sommerlich warm mit Werten zwischen 24 Grad im Bergland und knapp über 30 am Rhein. Ob das in Richtung Wochenende so bleibt, weiß SWR-Wetterexperte Sven Plöger.