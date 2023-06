Nach vereinzelten Gewittern und sogar Hagelschauern am Donnerstag wird der Freitag durch und durch sonnig. Schauer könnte es höchstens noch am frühen Morgen und am Nachmittag im Westerwald geben. Der Tag startet sonnig mit Temperaturen von 9 bis 14 Grad, am Nachmittag klettert das Thermometer auf 26 bis 31 Grad. Der Wind weht leicht aus nordöstlicher und östlicher Richtung.