Am Freitag wechseln sich zunächst Wolken und etwas Sonne ab, später entstehen erneut einzelne Schauer. In der Südpfalz ist es anfangs regnerisch. Es weht frischer bis starker, in Böen sowie auf den Gipfeln der Mittelgebirge teils stürmischer Südwestwind. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad im Westerwald und bis 17 Grad in der Vorderpfalz. Am Wochenende wechselhaft mit Schauern und etwas Sonne, teils stürmisch und es wird kühler. Zum Sonntag sind maximal 12 Grad zu erwarten.