Der zweite Weihnachtstag war verbreitet sonnig - und so geht's bei uns in Rheinland-Pfalz auch weiter! Der Vormittag ist zum Teil noch neblig, später gibt's dann wieder viel Sonne und nur wenige Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen 8 Grad, das Ganze bei schwachem Wind. Morgen, am Samstag, bekommen wir laut Wetterexperte Karsten Schwanke "fast das ähnliche Spiel". Zum Start der neuen Woche fällt dann Regen.