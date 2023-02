per Mail teilen

In den nächsten Tagen steigt in Rheinland-Pfalz die Chance auf Sonne, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Die Temperaturen in der Nacht zum Montag bewegten sich nahe dem Gefrierpunkt. Im Tagesverlauf sollen Werte zwischen 8 und 12 Grad erreicht werden.