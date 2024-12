per Mail teilen

Der Donnerstag wird ziemlich nass und mild in Rheinland-Pfalz. Von Nordwesten zieht ein Regengebiet durch, teilweise weht ein kräftiger Wind. Am Freitag und Samstag gibt es kaum noch Schauer, am Sonntag wird es wieder wechselhafter. Und weiterhin ist allerhöchstens im Bergland mit ein klein wenig Schnee zu rechnen - für weiße Weihnachten sieht SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke ziemlich schwarz.