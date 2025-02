Der Montag beginnt noch freundlich mit Sonne, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke, vor allem in der Pfalz. Aber im Westen rund um Trier ziehen die Wolken auf. Zur Mittagszeit regnet es dann, ebenso im Norden rund um Koblenz. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad. Am Dienstag kommt dann der große Regen, so Schwanke. Auch am Mittwoch und Donnerstag gibt es weitere Regenfälle.