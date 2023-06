Heute bleibt es meist wolkig, vor allem in Norden von Rheinland-Pfalz. Im Nordwesten kann vormittags leichter Regen fallen. Im Laufe des Tages soll es auflockern. Die Temperaturen liegen weitgehend zwischen 23 und 26 Grad, am wärmsten wird es in der Vorderpfalz. In den Hochlagen im Norden kann es kühler bleiben bei 19 Grad. Am Donnerstag wird es landesweit wolkiger, Regen und Gewitter mit Starkregen sind möglich. Freitag und Samstag soll es verbreitet regnen.